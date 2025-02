Giuliana Rengifo tras amenazas de extorsionadores: "Unámonos para no pagar nada"

Giuliana Rengifo atraviesa un momento complicado luego de recibir amenazas de muerte por parte de extorsionadores. Ellos le exigen 30 mil soles para no atentar contra su vida ni la de su familia.

En entrevista con Perú21, la cumbiambera detalló que según información policial, las amenazas provienen del penal Río Seco de Piura. De otro lado, lamentó la demora en la atención de los investigadores.

"Es lamentable que la misma Policía que tiene que cuidarnos nos haga esperar tres o cuatro horas para hacer una denuncia. Estuve ese tiempo sentada ahí, es por eso que la gente no quiere ir a denunciar cuando le pasa esto. Me dijeron que los de la Dirincri me iban a llamar", sentenció enfadada.

Añadió que si bien su familia está siendo resguardada en Piura, teme por su seguridad y la de sus hijas en Lima. Sin embargo, afirmó que no dejará de trabajar y tampoco le pagará los criminales los 30 mil soles que le piden.

En otro momento, pidió a todas las víctimas de los extorsionadores que no paguen y no cedan ante las amenazas.

"(Les pido a) Todos los artistas que no cedamos, todos unámonos para no pagar nada porque esa gente no merece nada. Si no nos unimos, esto va a seguir. Para el artista pequeño, grande y todos. Es una situación terrible. Estamos en un país en que nadie que gobierna, solo la delincuencia", sentenció.

