Giuliana Rengifo sobre su supuesto intento de suicido: "Me tomé unos tragos y se armó un escándalo"

Giuliana Rengifo rompió su silenció sobre su supuesto intento de suicidio hace unas semanas en Cajamarca. En conversación con el diario Trome, la cantante aclaró lo ocurrido y desmintió los rumores.

"Creo que se hizo mucho escándalo, solo fue un accidente. Tuve un corte, pero fue totalmente un accidente, y luego todo se salió de las manos”, resaltó.

De acuerdo a Giuliana Rengifo, las autoridades locales exageraron sobre su accidente.

“Fue un corte pequeño que me hice. La policía y todos dijeron que había sido en las dos muñecas, que me quería suicidar, y yo ni siquiera hablé con ellos. Me hospitalizaron porque había sangre y me asusté muchísimo. Además, había tomado unos tragos y todo se complicó porque me faltó la respiración”, aseveró.

“Cuando me di cuenta del accidente, al toqué llamé al encargado del hotel y pedí un médico, y el galeno vino con yapa: policía, periodistas, todos. En el hospital me quedé dormida hasta que pasó el efecto del trago. Cuando despierto me cuentan que había policías y prensa afuera del hotel. Yo me quedé sorprendida, no entendía nada”, concluyó Rengifo.