Giuliana Rengifo fue invitada al programa ‘Mande Quien Mande’ y se quebró al comentar sobre los recientes huaicos que han azotado el Perú. La cantante afirmó que, aunque no ha sufrido daños directos, le ha afectado la cancelación de presentaciones.

Después de mandar saludos a sus familiares y amigos, la cantante explicó por qué está tan afectada. “Soy muy sensible con todo lo que está pasando, soy piurana de corazón y como la veo ahora, mis amigas me mandan video, cómo sus casas están metiéndose el agua, de verdad que me duele muchísimo”, comenzó diciendo.

La cumbiambera rompió en llanto y explicó que, aunque está pasando un momento difícil, seguirá luchando por sacar adelante a su familia.

“Nosotros también como artistas se han postergado muchos shows. Y lo que me da por años es la música y la verdad que ahorita están bajando muchísimo. Tengo 3 hijas, una en la universidad, 2 en el colegio, siempre he empezado de cero como mujer emprendedora y peruana. Lo seguiré haciendo porque para eso somos peruanos, para unirnos, a mis hijas las amo. Haré todo lo posible para luchar, mil veces me he levantado y lo seguiré haciendo”, manifestó.