Se victimiza. La bailarina Giuliana Rengifo hizo un llamado al Ministerio de la Mujer para que Magaly Medina “pare con los insultos en su contra”. La cantante de cumbia busca silenciar a la conductora de espectáculos pese a haber contribuido al enfrentamiento entre ambas tras dirigirse a ella en más de una ocasión durante su participación en el Gran Show.

Rengifo asegura que se siente “afectada” por las críticas que le lanza la popular ‘Urraca’: “Llama garrapata a todas las mujeres y eso no puede pasar. Me gustaría que la sancionen, hago un llamado al Ministerio de la mujer o a alguna institución que se encargue de los medios de comunicación. No puede lanzar calificativos tan fuertes sea para mí o para las mujeres”, señaló en conversación con Trome.

El enfrentamiento entre ambas inició tras la confirmación por parte de la artista de haber mantenido un corto romance con la actual pareja de Medina, Alfredo Zambrano. “Soy fuerte por mis hijas, mi madre y mis fans que me apoyan siempre. Yo no le he quitado nada a nadie ni tampoco lo haría”, aseguró la bailarina.

Si bien no ha querido confirmar si presentará una demanda formal contra la conductora de televisión, dice contar con pruebas que “la respaldan”.

“Las cosas se sabrán en su debido momento (ante una posible demanda). Solo le pido (a Magaly Medina) que pare con los insultos o que solo me ignore. Si hago la denuncia, se sabrá. Tengo pruebas que me respaldan”, concluyó la participante del Gran Show.

