Giuliana Rengifo se animó a hablar de su vida sentimental y aseguró que tiene “galanes” rondando por allí; sin embargo, en este momento no desea enamorarse porque tiene nueve meses de haber terminado con su última pareja.

“Galanes hay, pero la verdad no quiero enamorarme, recién tengo nueve meses separada. Mi luto lo viví en la relación, pero no por eso voy a buscar a alguien. Ya no quiero sufrir”, reveló en una entrevista con el diario Trome.

En ese contexto, la cantante de cumbia marcó distancia de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba y aseguró que, a diferencia de ellos, ella no permitiría que sus hijas se involucren con su nueva pareja.

“Sí, (ella) súper superada y su ex también, ambos ya con pareja y hasta a la bebé (su hija) la involucran. Yo no haría eso, mis hijas nunca han conocido a nadie, pero fácil ellos deben tener otra mentalidad porque su separación fue bastante escandalosa”, comentó.

Al ser consultadas sobre si considera que la relación de Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda durará, la cantante enfatizó que “uno nunca sabe”.

