Giuliana Rengifo sorprendió con sus recientes declaraciones sobre su colega Maricarmen Marín. La cantante de cumbia protagonizó una entrevista para un medio local y señaló que no pisa el canal de Latina desde hace 5 años.

En conversación con el diario Trome, la intérprete nacional dijo que su ausencia en el canal de la avenida San Felipe quizás se debe a ciertas condiciones de la conductora del programa “Mujeres al mando” y jurado de “Yo Soy”.

“No vetada exactamente, porque ella (Maricarmen) no es Dios. Ella (Marín) de repente habrá puesto sus condiciones, yo no piso Latina desde que ella entró al canal. Solo he ido cuando estaba Karen Schwarz y Jazmín Pinedo (en la conducción de ‘Mujeres al mando’). Hace más de cinco años que no piso el canal. No sé si las prohibiciones vienen por parte de ella (Marín) porque no creo que sea la dueña del canal, pero de que algo hay, algo hay”, contó.

Por otro lado, Rengifo celebró que “Yo Soy, grandes batallas, grandes famosos” brinde un espacio a los artistas nacionales, pero indicó que hasta el momento, ella no ha recibido alguna invitación.

“Qué bueno que le den tribuna a los artistas, pero creo que nunca voy a recibir una invitación ni de ‘Yo soy’ ni de Latina. Eso tenlo por seguro. No me han invitado y tampoco iría. A estas alturas… no estoy para exponerme al virus (por el COVID-19) ni para que estén juzgando mi talento. Sé que lo harían de mala manera, muchas puertas se me han cerrado ahí (Latina). ¿Por qué? No lo sé, pero normal porque hay otras ventanas que me dan tribuna y yo feliz”, explicó Giuliana Rengifo para Trome.

Finalmente, Giuliana Rengifo afirmó que no tiene algún inconveniente si la invitan a conducir junto a Maricarmen Marín. “Para nada. Si me invitan por supuesto que iría. No tengo bronca con nadie, soy paz, amor y tranquilidad, sobre todo en estos tiempos de pandemia que todos somos iguales”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Maricarmen Marín revela cómo fue su pedida de mano en Las Vegas