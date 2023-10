Giuliana Rengifo apareció en la última emisión del programa ‘Hablamos de Belleza’ y no se guardó nada cuando le preguntaron sobre Marisol.

La cantante de cumbia explicó que mantiene un conflicto de años con ‘La Faraona’, con quien se enfrentó por César Aguilar, ex pareja de ambas y manager de Marisol.

“Marisol nunca fue mi amiga, yo tengo códigos con mis amigas, con mi familia, pero con gente que así pertenezca al mismo rubro y que no es amiga, no tengo que privarme de algo que me gusta” , declaró.

Giuliana aseguró que Marisol la habría visto como “competencia” al compartir el mismo género musical.

“Lo que pasa con Marisol es porque tuvo una relación corta con su manager, a ella no le pareció, porque soy también artista, yo no creo ser su competencia, porque ambas tenemos público diferente. Marisol dice que no volvería con alguien que le hizo daño y hasta donde yo sé Cesar Aguilar le saco la vuelta” , puntualizó.





VIDEO RECOMENDADO