La reconocida cantante Giuliana Rengifo sorprendió al inaugurar su nueva boutique en el emporio comercial de ‘Gamarra’. Durante el evento, Rengifo hizo hincapié en su independencia económica y afirmó que no ha necesitado la ayuda de ningún ‘sugar daddy’, pero existen varios que la pretenden.

La artista reveló que ha recibido propuestas e intentos de conquista por parte de personas dispuestas a ofrecerle departamentos, automóviles y carteras de marca con el fin de ganar su afecto. Sin embargo, Rengifo destacó que ha sido firme en su postura de mantenerse por sí misma, enfocándose en su trabajo y en su crecimiento personal y profesional.

“Si en algún momento fuera una mujer interesada, no alquilaría departamento, quizá tuviera dos o tres casas, carros del año y carteras de marca, pero no es así. Siempre he tratado de que mi trabajo sea lo más limpio posible y no depender de nadie, a pesar de que en algunas oportunidades me han dado posibilidades de hacer las cosas fáciles. Lo que fácil viene, fácil se va. Mi nueva boutique me está costando lágrimas, sudor, bastante sacrificio y dinero que salen gracias a los eventos que hago”, dijo a Trome.

Al ser consultada sobre la existencia de algún ‘sugar daddy’, la cumbiambera dijo que hay varios que la pretenden. “Prefiero no hacerles caso, porque sé que nada en esta vida es gratis. Si estoy con alguien que tiene dinero es porque realmente me gusta y estoy enamorada, más no por un tema de interés. Nunca ha sido ni será mi caso porque le quiero dar un buen ejemplo a mis hijas”, reveló.

Además, Giuliana Rengifo confesó que su vida amorosa no ha sido tan exitosa como su trayectoria artística. La cantante reveló que ha tenido experiencias desafortunadas en el amor, expresando su desilusión en ese aspecto de su vida.

“Me ha ido fatal, pero es porque me he pegado mucho a la persona o porque no he sabido elegir. Ya aprendí en no ser tan confiada y darle calidad de vida a mis hijas. El amor no se busca, sino sé que Dios me lo pondrá en mi camino” , expresó.

Por último, la cantante aseguró que está soltera y sin compromiso, puesto que “no existe nadie especial”.