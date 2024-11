Giuliana Rengifo advierte a Karla tras reconciliación con Christian: "El tramposo no cambia"

Giuliana Rengifo no dudó en hablar sobre la reciente reconciliación entre Karla Tarazona con Christian Domínguez.

La cantante de cumbia aseguró que ella no regresaría con la persona que le engañó porque no es "masoquista", pero le desea buenas vibras a los conductores de televisión.

“Creo que el amor triunfó ahí (entre Karla y Christian), entonces, que sean felices. Tienen un hijo, así que sean muy felices por siempre”, expresó para Trome.

Por otro lado, dejó entrever que el ex de Pamela Franco volvería a ser desleal: "El tramposo no cambia, solo descansa nada más, así que a quien le caiga el guante que se lo chante".

Incluso, aseguró que ella no regresaría con la persona que en algún momento le hizo daño. "No regresaría con la persona que me ha engañado ni que ha engañado a alguien. No creo que sea masoquista (Karla), la vida les dará la lección que cada uno merece".

Y les deseó las mejores vibras para su relación: "Que vivan su amor, la vida es una sola y si lo quiere disfrutar con él, pues que lo haga".

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO