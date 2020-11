El nombre de Giuliana Barrios volvió a sonar con fuerza en la prensa de espectáculos luego que el programa “Magaly TV: La Firme” difundió un video en el que se le ve a la modelo saliendo de la casa del futbolista Jefferson Farfán a fines de octubre.

El clip de Barrios en la casa del seleccionado resultó muy comentado y hasta Yahaira Plasencia, expareja de Farfán, se animó a opinar al respecto. “Es un tema de él. Lo que tengan que preguntarle, pregúntenle a él, yo estoy en mis cosas, no tengo nada que hablar”, comentó la salsera a “América Espectáculos”.

Ante esta situación, el diario Trome se comunicó con Giuliana Barrios y le consultó por las imágenes en casa de Farfán y sobre el comentario que hizo Plasencia, y la modelo dejó entrever que la salsera solo opinó al respecto para promocionar su nueva canción “Ulalá”.

“Ya no he querido hablar más sobre eso (‘ampay’), es más, no he visto las declaraciones de otras personas, pero imagino que es parte de la promoción que tiene que hacer. Debe ir a todos los canales, obviamente le harán preguntas y responderlas ayuda, de cierta manera, también con la publicidad (de su canción ‘Ulalá’)”, dijo Giuliana a Trome.

Además, la influencer señaló que no le disgusta ser comparada con la expareja sentimental de Jefferson Farfán. “No puedo evitar que me comparen, lo han hecho con Sheyla Rojas y Yahaira, pero no me molesta”, sentenció.

