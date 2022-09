Edson Dávila, mejor conocido como Giselo, no pudo contener las lágrimas al ver a su mamá en el día de su cumpleaños. El conductor de ‘América Hoy’ empezó a llorar luego que su compañera Janet Barboza le mencionara a su progenitora y la invitara al set.

Esto ocurrió en medio de la sorpresa que le dio el programa que conduce con motivo de su cumpleaños. Edson fue consolado por la popular ‘Rulitos’, quien le dedicó emotivas palabras a su compañero. Por su parte, Brunella Horna decretó que “vienen muchas cosas más” para el imitador de Gisela Valcárcel.

Antes de la aparición de su madre en el set, la producción le mostró un video en el que ella sale pidiendo disculpas por el comportamiento de su hijo en la boda de Ethel Pozo, pues Giselo no tuvo mejor idea que pararse en una silla y empezar a bailar durante la celebración del matrimonio. “Ese no es el comportamiento que te he enseñado hijo”, comentaba su mamá.

Barboza aprovechó la presencia de la madre de Giselo para pedirle disculpas por llamarlo ‘Cacatúa’ y también le preguntó si le llamó la atención a su hijo tras el incidente en la ceremonia de Ethel. La señora fue interrumpida por el animador, quien le explicó que se trató de una broma, que esa es su forma de ser, y que en ningún momento Gisela le llamó la atención.

Giselo llora de emoción por sorpresa de su madre

