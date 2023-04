Segundos antes de presentar a su entrevistado del día, Edson Dávila le solicitó un video a su equipo, pero al ver que dicho promocional no existía y que un adorno de su set se cayó ‘en vivo’, explotó. El popular ‘Giselo’ arremetió contra su propia producción y reconoció que “ahora entiendo a Magaly Medina”.

“Vamos con un video mientras se soluciona todo este problema técnico (música, adornos del set y luces) ¿El video? ¿Las luces?”, comenzó pidiendo el conductor de Edson, Pa’ Qué Más, para luego arremeter contra su propio equipo: “¡Que se vayan todos!”.

Después de eso, ya con la presencia en el set, ‘Giselo’ recibió críticas de todos lados: de su invitado, que le pidió “saber manejar sus emociones”, y de su producción que gritaba: “¡Así nos trata!” detrás de cámaras. A todo esto, Edson Dávila le contestó a Manolo Rojas que “¿sabes lo que pasa? No todo se puede tener en la vida: puedo tener un gran equipo, pero son unos ineptos”.

A lo que el cómico le dijo que “ellos aún no te han demostrado el máximo de lo que pueden hacer” y su equipo agregó “si pagaras bien, mostraríamos nuestro 100%”. “¿Qué me van a demostrar si no saben ni pegar algo? Eso me pasa porque contrato gente borracha, que viene mareada a trabajar”.

Vale precisar que todo este intercambio de palabras y secuencia de sucesos desafortunados durante la grabación del programa son parte de la dinámica del mismo, donde el humor es el ingrediente principal de cada una de las entregas de Edson, Pa’ Qué Más, del también conductor de América Hoy, ‘Giselo’.









VIDEO RECOMENDADO:





Guillermo Loli de IPSOS: "DESAPROBACIÓN DEL CONGRESO responde a gastos innecesarios"