Entre broma y broma, la verdad se asoma. Fiel a su estilo, Edson Dávila no dudó en bromear a Brunella Horna con la estatura de su hijo con Richard Acuña . La conductora de televisión no se quedó callada y respondió a las indirectas de su compañero.

Durante una secuencia en el programa ‘América Hoy’ sobre cómo actuar ante un atragantamiento en niños, producción decidió poner un muñeco de bebé para poder recrear los ejercicios.

Ante ello, Ethel Pozo hizo una acotación respecto al tamaño del muñeco y pidió disculpas a la especialista por ser un bebé chiquito. Así que Brunella le preguntó al productor si “quería decir algo” y aclaró que su hijo Alessio tenía buena estatura.

“Alessio es alto ah, es larguito para su edad. Papá Armando quiere lanzar sus indirectas. De verdad, mi niño usa ropa de 12 meses”, dijo Brunella ante los comentarios de sus compañeros.

Sin embargo, Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, acotó: “¿A quién salió? Lo que le regalé ya no le queda”.

Brunella no se quedó callada y le respondió a su fiel manera: “No, ya no le queda nada. No, sí lo uso”, bromeó la conductora.

