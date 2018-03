Gisele Bündchen publicará libro donde contará sus lecciones de vida

La modelo brasileña Gisele Bündchen , quien por más de diez años consecutivos fue la mejor pagada del mundo anunció el lanzamiento de su nuevo libro de memorias, donde contará detalles de su camino a la fama, su vida junto a su esposo Tom Brady y sus hijos Vivian y Benjamin.

El anuncio de la publicación de sus memorias lo hizo a través de su Instagram. En dicho post, Gisele Bündchen escribió que se encuentra feliz de poder compartir sus experiencias y el camino que la ha llevado a ser quien es hoy.

“Estoy muy contenta de anunciar el lanzamiento de mi libro. ' Lessons: My Path to a Meaningful Life'. Donde recordaré algunas experiencias que he pasado en los últimos 37 años, lo que he aprendido, mis guías y herramientas que me ayudaron a convertirme en quien soy”, es el mensaje que acompaña la publicación.

Cabe resaltar que durante su carrera, Gisele Bündchen ha sido portada de revistas en más de 2000 oportunidades y ha desfilado por más de 800 fashion shows para las marcas más importantes del mundo. Su libro de memorias saldrá a la venta a partir del 2 de octubre.