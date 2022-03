Luego de que el padre de Ethel Pozo saliera en los medios de comunicación exigiendo dinero, Gisela Valcárcel confesó que hay muchas cosas que ha vivido para sacar a delante a su primogénita que nunca ha contado.

Así lo reveló en el programa ‘América hoy’, donde aprovechó el momento para agradecer el apoyo recibido todo este tiempo y enviar un mensaje de aliento a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer.

“Mi historia es la historia de miles de mujeres agradezco que se me sienta valiente, pero no hay valentía sin miedo, quiero darle las gracias a Dios, al país donde se me ha dado todo y cada uno de ustedes... Quiero agradecer a todos por la solidaridad que he sentido”, señaló Gisela Valcárcel desde Miami.

“Hace años pensaba que si la gente sabía mi historia o alguna parte de mi historia porque se dice yo lo he contado todo, yo he mostrado lo que se podía mostrar, he guardado muchas cosas para mi intimidad. Siempre pensaban que, si un día la gente conocía más sobre tu nacimiento Ethel, un día servirá para unirnos, aunque pensé que ese día no debía llegar”, agregó la conductora de televisión.

Ethel Pozo confirmó que hay muchas cosas que no han expuesto ante los medios. “Nosotros hemos decidido ser unas damas y callar por mis hijas”.

“No solo hay que ser sino parecer, quiero agradecer la solidaridad que hemos recibido. Si Ethel y yo no hablamos en por algo porque no se puede responder con la misma moneda a todos. Si no de qué fe estaría hablando si respondo todo lo que se dice de mí”, agregó la conductora.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Irivarren parodia el encuentro de Rosángela Espinoza y Angelina Jolie

Mario Irivarren parodia el encuentro de Rosángela Espinoza y Angelina Jolie https://www.americatv.com.pe/