La conductora de televisión Tula Rodríguez reveló que la convocaron más de una vez para trabajar al lado de Gisela Valcárcel, pero que se negó por un tema de dignidad.

Como se recuerda, en 2006, Gisela Valcárcel se casó con el fallecido empresario Javier Carmona. Tan solo un año después, en el 2007, este inició una relación con Tula y, en 2008, ambos tuvieron una hija. Estos eventos marcaron un distanciamiento entre las artistas, pese a que en 2011, Rodríguez aseguró que empezó la relación cuando el empresario ya estaba separado de la rubia.

Ahora, Tula Rodríguez confiesa que la producción de Gisela quiso contar con ella.

“Sí, pero hace muchos años, ya hace tiempo que no, pero dignidad pues ¿no? Dicen ‘qué barbaridad’ pero te invitó... entonces yo no quiero, y yo ya estoy en una etapa de mi vida en la que estoy donde quiero estar, entonces cuando me han invitado a algunos lugares he dicho: ‘sí, si quiero’ y ‘no’, cuando no quiero”, dijo al diario Trome.

Finalmente, solo tuvo palabras de amor para Carmona, asegurando que no se arrepiente de la relación que mantuvieron.

“Cuando yo he dicho ‘te amo’ a alguien, se lo he dicho con tanta verdad y eso solamente ha sido con él. No me arrepiento de haberme casado con él. Volvería a repetir la historia, aunque haya sido dura y aunque me haya tocado un final complejo, yo lo volvería a repetir”, dijo.





