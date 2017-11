Gisela Valcárcel: "Los trabajos no son para hacer pataletas" [VIDEO]

Gisela Valcárcel volvió a la conducción de 'Reyes del show' y reiteró que su ausencia del reality en la gala anterior no se debió al rumor que soltó Rodrigo González 'Peluchín'.

El conductor de 'AAA' señaló que a la animadora le disgustó que Canal 4 no haya aprobado el alto presupuesto para la celebración de sus 30 años en la televisión, y que por ello decidió retirarse de la animación del reality tras una pataleta.

Video con declaraciones de Gisela Valcárcel.

"Dijeron que me había dado una pataleta, y como me molesté, no vine. ¿Con quién tenía que molestarme si soy yo la que dirijo esta productora? Osea, ¿me moleste conmigo misma?", indicó Gisela ni bien comenzó la emisión de su espacio televisivo.

"No suelo abandonar nada que haya sido planeado. No suelo abandonar cuando he dado mi palabra. Los trabajos no son para que las personas hagan pataletas. Los trabajos son regalos que algunas personas tenemos el placer de recibir", agregó.

La rubia animadora acotó, finalmente, que ha disfrutado de cada instante en los 30 años que está al frente de la pantalla chica. "Y lo que menos quisiera es dejar este escenario", manifestó.