En la séptima gala de “Reinas del Show”, Gisela Valcárcel se pronunció sobre la polémica en la que está envuelta Melissa Paredes tras ser captada en una situación comprometedora con el bailarín Anthony Aranda.

La figura de América Televisión también se refirió específicamente a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien ha sido señalado como el más afectado tras las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina.

“Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, sentenció la conductora y dueña de GV Producciones.

“En la vida real no existen bueno o malos, en la vida real existen personas que se equivocan, en la vida real existen hombres que dan la cara, en la vida real existen mujeres con valor que son capaces de dar la cara. En la vida real hay personas capaces de perdonar y avanzar”, acotó.

Finalmente, la mamá de Ethel Pozo se dirigió a Melissa y le pidió que confíe en Dios para que pueda superar este difícil momento.

“En esta casa (‘Reinas del show’) no se te juzgará, no puedo hacer nada más para que no te ataquen, pero sí pedirte que tengas una actitud valiente, que confíes en Dios y tener en cuenta que no eres la primera ni la última que se equivoca”, puntualizó.

