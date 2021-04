Días previos a su regreso a la pantalla chica con el reality “El artista del año”, la conductora de televisión Gisela Valcárcel dio detalles de su vida amorosa y confesó cuál es el perfil de su hombre ideal.

“Para nada. Soy puertas y ventanas abiertas”, dijo la madre de Ethel Pozo al diario El Popular tras ser consultada sobre si le cierra las puertas al amor.

Respecto al hombre que podría robarle su corazón, dijo: “Quiero que ame la música, quiero que sepa hacer una pizza, parrilla, yo pondré la papa rellena. Quiero algo que podría ser más complicado: que sea inteligente, ¿eso es pedir mucho? (risas)”.

Asimismo, Gisela se negó a hablar sobre el fin del matrimonio de Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano. “No opino de eso, creo que sería importante si es alguien de mi casa, de mi familia, de los demás, no sé, pues”, comentó.

La figura de América Televisión señaló que no estaba al tanto de las críticas que hacía Medina sobre su hija Ethel Pozo. “No lo sabía, me lo acabas de decir. Yo no estoy detrás de Ethel, cada una tiene su vida y su carrera. Y cuando nos encontramos y esto es verdad, hablamos como madre e hija, no nos encontramos para hablar del trabajo. sería terrible. Nunca lo hemos hecho”, anotó.

Valcárcel también se mostró agradecida por las felicitaciones que recibió de Tula Rodríguez y otros artistas por su regreso a la TV. “Las de todos con mucho agradecimiento, en medio de todo lo que nos está pasando sentir la solidaridad es grandioso. Vengo a dar lo mejor de mí. Los peruanos ya merecemos sonreír”, puntualizó.

