Gisela Valcárcel y Cristian Rivero estuvieron a cargo de la conducción de la Teletón digital que se desarrolló el pasado 19 de junio. Y un comentario que le hizo el conductor de “Yo Soy” a Valcárcel generó gran revuelo.

La pareja de Gianella Neyra —entre risas— señaló que Gisela “lo dejaba sin cámaras”, a raíz de lo cual se dieron diversos comentarios.

Valcárcel rompió su silencio y confesó que tomó con humor lo dicho por Rivera. “No comentaré, pero Cristian me dice eso y más, y siempre que nos vean esperen que entre él y yo nos digamos muchas cosas en broma, nos conocemos hace más de 15 años”, declaró al diario Trome.

Además, la figura de América Televisión señaló que sus amigos pueden hacerle las bromas que deseen. “Claro, él y mis amigos pueden hacerme las bromas que quieran y siempre les daré el pie exacto para que me digan de todo, me encanta eso, así como reírme de mí. Me gustó estar en la Teletón, era como si no hubiera estado lejos de la televisión seis meses”, añadió.

Por otro lado, Gisela Valcárcel reveló que “El gran show” aún no tiene fecha de regreso a la pantalla chica. “No se sabe, debo esperar como la mayoría y mientras tanto nos reinventaremos”.

