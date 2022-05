Gisela Valcárcel perdió a su hermana Martha a causa del cáncer en 2020. Han pasado dos años de su partida y la presentadora decidió recordarla con emotivo mensaje en Instagram.

“Una nunca sabe lo que le pasa a las personas detrás de una publicación, hoy (7 de mayo) es un día especial porque un día como hoy partió mi hermana Marthita y ella siempre me decía que cuando salía el sol, ella sentía que Dios le hablaba. Así que le doy gracias a Dios porque hoy salió el sol. Hoy me voy a reunir con toda la familia. Hay que saber que no hay muerte, hay vida y vida eterna”, expresó a través de un historial de Instagram.

Gisela Valcárcel recuerda a su hermana fallecida con emotivo mensaje

Ethel Pozo también recurrió a sus redes sociales para recordar a su tía y compartió imágenes de los momentos que compartieron juntas.

“Hace 2 años, un 7 de mayo como hoy, nos dejaste para siempre tía hermosa y tu vacío nadie lo puede llenar. Fuiste y eres la mejor tía del mundo. Tengo tu voz y tus frases muy presentes en mi día a día, me cuesta creer que no volveré a verte, que no puedo llamarte o contarte mis cosas”, señaló.

“Te amo y te extraño mucho tiita adorada, espero que desde el cielo siempre estés orgullosa de mi, de mi trabajo, de las niñas y del hogar que he formado. A Julián siempre le digo que me da pena que no se hayan conocido en esta vida pero sé que desde el cielo nos ves y celebras cada cosa bonita que nos pasa, porque tú eres y serás puro amor”, añadió Pozo.

