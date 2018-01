Gisela Valcárcel: ‘No pienso en el retiro y tampoco los que contratan’

La animadora Gisela Valcárcel cumple este mes 30 años como conductora de televisión y está dispuesta a mantenerse vigente al frente del reality El gran show.

¿Cuál es tu sentir de cumplir 30 años en la televisión peruana desde que empezaste con tu programa Aló Gisela?

Celebro 30 años con mucha ilusión, estoy muy enamorada de la televisión y feliz con los equipos que hemos conformado. Jamás imaginé celebrar 30 años comunicando, así que estoy feliz y agradecida con Dios y con el país.

¿Por qué crees que lideran el rating sabatino con El gran show pese a competir con otros programas y plataformas que tienen audiencia?

Yo creo en Dios y sé que me lo envía como regalo. En el terreno del trabajo sabemos que quien se esfuerza lo logra... Soy muy exigente cuando hay algo para llevarle al público, no me juego con eso.

¿Eres muy autocrítica?

Sí, soy autocrítica y pienso qué cosa pude haber hecho mejor, si tengo que hacer más ejercicios, si tuve excesos o si pude aprovechar más a un artista. Soy muy exigente y en nuestro país eso es comparado con ser mala... La televisión te da muchos desafíos y tienes que estar allí. Creo en los conductores que llegan a su hora, no creo en estrellas, ahora mismo estoy en zapatillas viendo mi trabajo de producción.

Pero anteriores productores y en otros formatos te daban mucho el protagonismo.

Hace años no he querido que nadie me coloque en un lugar especial, pero se me ha colocado en lugares especiales... Ahora estoy defendiendo mi derecho de ser parte de un todo y no estar apartada de la gente.

Estás pendiente de redes sociales, viendo más proyectos y pareciera que no piensas para nada retirarte de la TV.

No he pensado en el retiro y, por suerte, los que contratan tampoco... Lo que sentimos con el canal es que hay mucho por hacer. En la televisión peruana se puede hacer más, y sí es verdad que tenemos una gran competencia llamada cable, Netflix, pero también tenemos ideas para llegar a los nuestros. Me gusta la alegría que imprime la TV peruana, me gusta saber que, más allá de un drama, yo escojo reírme y, como yo, hay millones que nos regalan su audiencia.

¿Has presionado a tu hija, Ethel Pozo, ahora que es conductora del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, ya que eres muy perfeccionista?

Me pasa con ellos (con Ethel y Yaco Eskenazi) lo mismo que me pasaba con otros programas. Al principio, nadie siente que presiono porque como conductora defiendo esa parte... Soy protectora con la persona que está al frente porque así lo hicieron conmigo que casi me meten en una burbuja para que yo no sienta esa presión. Después me lanzaron y sentí toda (risas). Pero Ethel sabe cómo se mueve en el negocio y la veo tranquila. Yo ando más nerviosa en los lanzamientos. En cambio, ella tiene una forma más relajada.

¿Cómo la ves como conductora de televisión?

La veo bien. Creo que está iniciándose y lo que me gusta es que escucha. Me dijo que algo no le había gustado y que debía mejorarlo. Es autocrítica y las personas que son así pueden ir avanzando.

Por otro lado, la productora Michelle Alexander insiste en que algún día apruebes que realice una miniserie sobre tu vida. ¿Cuándo le darás una respuesta positiva?

Yo quiero a Michelle y, si hago algo, lo haré con ella. Pero ahora no tengo tiempo de nada.

¿Qué te pareció la polémica que se generó por el musical de la telenovela Colorina en tu programa y las críticas de que hace apología de la prostitución?

Cuando lanzas un programa, lo pones para que se haga un comentario. Preocúpate si a todos les gusta porque algo está pasando. Tiene que haber algo de polémica y ahí es cuando se da el cotorreo que me gusta... Todo lo que se dijo de Colorina es para ese resultado.