Gisela Valcárcel aclaró que las disculpas que le ofreció a Kenyi Fujimori no fueron en nombre de todos los peruanos, luego que el hecho generara una ola de duras críticas en su contra.

"En un círculo empezó a correr de que le había pedido perdón a Kenji Fujimori por todo el Perú. Y nada más alejado de la realidad, (…) Algunos han querido llevar mi abrazo a Kenyi por otro lugar", manifestó Gisela Valcárcel.

[Gisela Valcárcel, blanco de críticas por ofrecer disculpas a Kenji Fujimori en nombre de todos los peruanos]

Gisela Valcárcel aseguró que nunca fue seguidora de Alberto Fujimori y que, por el contrario, hubiera preferido que Mario Vargas Llosa fuera elegido presidente del Perú en las elecciones de 1990, ya que su gobierno le pareció "deplorable".

"Nada me unió a un régimen que fue, a mi parecer, deplorable (…) El hecho de que uno se disculpe o que de vuelta a la página no significa que como peruana no recuerde los hecho que en este país se dieron", agregó Gisela Valcárcel.

['Reyes del Show': Kenji Fujimori bailó como PSY y lloró por palabras de Gisela Valcárcel]

Asimismo, Gisela Valcárcel explicó las razones que la llevaron a ofrecerle disculpas a Kenyi Fujimori. "Un periodista le pidió perdón públicamente Kenji Fujimori porque mostró un video de él a los 11 años cuando los niños deben ser protegidos. A ese niño es a quien le ofrecí disculpas y no lo hice a nombre de todos los peruanos, sino que hablé como madre. Porque a mi hija la persiguieron, la agredieron y la insultaron, solo por ser hija de Gisela (Valcárcel)", añadió.

Por último, Gisela Valcárcel indicó que Kenji Fujimori no debe ser juzgado por las cosas que sucedieron cuando su padre, Alberto Fujimori, fue presidente, pues son dos personas distintas y aseguró que las disculpas las ofreció con la autoridad que le da el ser una persona conocida.

"No me voy a disculpar por lo que le dije a Kenji Fujimori (…) No crean que me olvido de las cosas 'tremendas' que sucedieron durante le régimen del ingeniero Fujimori, pero Kenji no es su padre", indicó.

“Pueden buscar el video en YouTube y verán que jamás le pedí disculpas a Kenyi Fujimori por todos los peruanos, pero hablé con toda la autoridad que me da el ser una persona conocida y querida en el país”, finalizó Gisela Valcárcel.