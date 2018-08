Gisela Valcárcel muestra sus moretones tras su caída en 'El artista del año' [VIDEO]

La animadora Gisela Valcárcel compartió en sus redes sociales las imágenes sobre la lesión que sufrió el sábado tras caer en el escenario del reality 'El artista del año'.

En el video —que se encuentra en Instagram— se muestra los moretones en los dedos de la conductora de televisión.

"Gracias a todos los que me han preguntado y se han preocupado por mí . El sábado, como ya varios me han recordado, me caí en el escenario. Ahora me río, pero en ese momento el sonido del micro que se quedó en mi mano es lo único que me hizo entender que me había caído. Solo me golpeé el dedo y algo de las rodillas. Por supuesto que terminando el programa me quité el esmalte y vi que se empezaba a hinchar, pero nada que preocupe mucho", escribió la 'Señito' en su cuenta Instagram.

La caída se dio luego que la 'Señito' persiguió a Aldo Miyashiro, quien se iba del set —en broma— por un comentario que le incomodó. En su afán de alcanzarlo, 'Gise' se resbaló.