La ola de delincuencia que azota nuestro país ha cobrado una nueva víctima, esta vez la reconocida empresaria Gisela Valcárcel, quien fue víctima de un robo de su teléfono celular en el distrito de San Isidro el último martes. Ante este lamentable suceso, Valcárcel alzó su voz enérgicamente para exigir acciones concretas por parte de las autoridades y un mayor resguardo en las calles para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

En un mensaje claro y contundente, la exconductora de ‘El Gran Show’ hizo un llamado urgente a las autoridades, expresando su preocupación por el alarmante aumento de los asaltos y la creciente violencia que enfrenta la sociedad peruana a diario. En sus declaraciones, la empresaria resaltó la necesidad de una acción inmediata para combatir este flagelo y proteger a la ciudadanía.

Mediante sus redes sociales, Valcárcel denunció el robo de su teléfono móvil y alertó a sus seguidores sobre posibles intentos de estafa utilizando su número de contacto. Además, aprovechó la oportunidad para dirigirse directamente a la presidenta del país, Dina Boluarte, instándola a tomar medidas efectivas para abordar la crisis de seguridad que enfrenta el Perú.

En una entrevista transmitida por ‘América Noticias’, Gisela Valcárcel expresó su frustración ante la falta de resultados de las medidas implementadas hasta el momento. “Escuchamos a la autoridad decir: “Bueno, estoy haciendo todo lo que puedo’, pero esto es un círculo vicioso en el que hemos entrado. Hagan lo que deben hacer”, declaró Valcárcel visiblemente molesta.

Además, Valcárcel cuestionó las declaraciones de las autoridades sobre la relación entre la delincuencia y la pobreza, señalando que esta no es una excusa válida. “Esto no es una cadena. Yo he nacido en La Victoria, qué tiene que ver el ladrón con la pobreza. Conozco mucha gente pobre que jamás robaría. Hay ladrones porque no hay autoridades que los detengan”, enfatizó.





