Gisela Valcárcel: "Sé lo que le gusta a la gente, no vivo metida en una burbuja"

La conductora Gisela Valcárcel cuenta detalles de su nueva propuesta de reality EGS: El artista del año –que se inicia hoy a las 9:00 p.m. vía América TV–, con la que espera conquistar nuevamente a la teleaudiencia.

¿Por qué presentas una nueva fórmula con El artista del año cuando ya tenías un público cautivo con El gran show?

Esto sigue siendo ‘El gran show’. Lo que estamos haciendo es agregarle otras estrategias porque ya habíamos gozado con el baile. Lo primero que hicimos es salir en busca de artistas que quisieron someterse a estas exigencias y los hemos encontrado. Salen al frente y luchan contra sus deficiencias cada semana. Si alguien baila, tendrá que cantar y actuar también.

¿Qué cualidades debe tener el artista del año?

Lo primero es el carisma. Si no hay eso, puedes hacer lo que quieras, pero el público no te aplaudirá. Lo segundo es el talento definido para cantar, bailar y actuar... El sueño es que en dos años puedan hacer más obras de teatro, más musicales y tengan mayor variedad.

¿Se cambió a todo el jurado? ¿Qué pesa más para calificar?

A todos. Habrá sorpresas. El canto lo calificará una gran cantante, el baile lo hará una extraordinaria bailarina y la actuación un estupendo actor o actriz. Cada quien agarrará su forma. Tomará semanas hasta que formen sus personalidades.

¿Hay cambios en el programa?

En la segunda o tercera semana vamos con los desafíos que son ayuda social. Cuando hablamos de reality, es mostrar lo que sucede en nuestra academia. Creo que el término reality ha sido desgastado y a veces lo unen a escándalos, vicios, golpes y lo que hacemos en América TV es mostrar la realidad. Si alguien siente cólera, la muestro; si alguien siente envidia, ¿por qué no hablar de eso? Es humano hablar de eso. Yo lo tengo claro y siempre estoy dispuesta a pedir disculpas o cambiar algo si creo que atenta contra los valores que debe haber en cada familia.

Has ofrecido disculpas en algunas oportunidades.

El necio que diga que la televisión educa tiene parte de la verdad. Es necio pensar que la televisión no influye, porque influye en las vidas de las personas. Por eso, debemos guardar ciertos valores y presentar lo mejor de nosotros sin dejar de ser divertidos.

Pero sabes bien que hay programas que ventilan la vida privada y no consiguen mejorar su contenido.

Es por la cabeza de cada canal. El gerente es el que permite eso o no. Tiene la posibilidad de decir “esto no va” y se cambia... Si a alguien le permiten disparar contra todos como mono con metralleta, es porque el gerente de ese canal es así, se está riendo y busca solamente hacer audiencia. No piensan en las familias. Para mí, la fórmula ideal es buscar hacer audiencia pensando que detrás de esa pantalla está tu mamá, tu hija, tu hermano; entonces, ¿qué les darías? La regulación se la pone cada uno.

¿En qué etapa se encuentra la televisión peruana?

Yo creo que la gran mayoría está haciendo un esfuerzo por entender al peruano de hoy, que tiene muchas opciones y nosotros estamos obligados a evolucionar. Hay otros que dicen: “¡Ay! Yo voy con esto un ratito a ver qué pasa; si funciona, funciona; y si no, no”. Se respeta, son experimentos. En América TV, el gerente se sienta con los productores y les habla de lo que piensa y cuál es la visión cada año. Creo que estamos más unidos y alineados, me parece que es bueno y no siempre se da.

¿Piensas que acabó la era de algunas figuras de trayectoria, como Magaly Medina, que no logran nuevamente hacer una buena audiencia?

Yo no creo que exista sobre la tierra alguien que pueda hacerlo solo, y los resultados son de un equipo. Yo respeto lo que algunas personas hagan, pero tengo claras dos cosas. Una, hablo con la gente a mi alrededor y escucho lo que piensan. Sé más o menos lo que le gusta a la gente, yo no vivo metida en una burbuja. Voy al mercado, compro mis flores, el pescado, la verdura y a mis caseros los voy escuchando. Segunda, busco algo que me guste y también al tercero, soy un fenómeno de equipo. Necesito a los concursantes como ellos a mí, igual al jurado... Yo creo que es mezquino que alguien diga que el tiempo de otro se ha terminado. No caería en esas mezquindades.

¿Cómo has visto la evolución de tu hija Ethel Pozo en la conducción?

¡Muy bien! Ella está muy contenta y eso me llena de alegría... Si sigo en televisión, sé que cuento con su apoyo. En los momentos en que ella tiene que corregir o darme un consejo, lo hace. Es una persona en la que puedo confiar.

Ethel dijo que perdona, pero no olvida el daño que algunas personas te hicieron en referencia a Roberto Martínez. ¿Tú olvidaste lo que sucedió?

No, nadie olvida porque el olvido no existe, a menos que te dé una enfermedad.

¿Pero has perdonado?

Prefieres seguir viviendo tu vida y entender que las personas son como son y que no puedes hacer nada por cambiarlas. A eso se le llama el perdón y el perdón me ha permitido vivir tranquila, pero también entiendo que es un proceso en la vida de cada ser humano. En mi caso, así nomás soy.

Siempre dices que estás abierta a las posibilidades en el amor. ¿Tienes pretendientes?

Sí los hay, pero no me he visto con ganas de estar en pareja. Inmediatamente cuando me doy cuenta, me doy vuelta y sigo... El amor de repente llega un día y ni lo pensaré, pero aún no llega. No estoy apurada en encontrarlo, no es algo que me quite el sueño.

¿Te han tentado para incursionar en política?

La gente que hace política tienta invitar a famosos. Nadie me invitó seriamente. A las personas famosas se les invita por el nombre y, para darle mi nombre a algo a lo que no me voy a dedicar, no estoy. Si algún día quisiera dedicarme, lo haría seriamente y yo sola, sin nadie más. Desde la televisión puedo ayudar a otros.

AUTOFICHA

* “Mi nombre completo es Sonia Mercedes Gisela Valcárcel Álvarez. Nací el 26 de enero de 1963 y crecí en el distrito de La Victoria. Soy hija de Jorge Valcárcel Velasco y Teresa Álvarez Fernández. Mi hija es Ethel Pozo (conductora del programa Mi mamá cocina mejor que la tuya) y mis nietas son Doménica y Luana”.

* “Para bajar de peso empecé a fines de febrero. Yo no había hecho funcional (rutina de ejercicios); es bien fuerte, pero sentí cambios en cuanto a mis piernas y brazos. Ha sido entrenamiento, dieta y me alimento de una forma totalmente distinta. Además, mi hobbie es caminar”.

* “Entre mis planes para GV Producciones (su empresa productora de televisión), se encuentra el ampliar próximamente el equipo de producción, porque queremos realizar un siguiente proyecto para este año (en América Televisión) y también está el crecimiento sostenido de nuestra área digital”.