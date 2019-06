¿Gisela Valcárcel le envió indirecta a Susan Ochoa?

Tal parece que el enfrentamiento entre Susan Ochoa y Gisela Valcárcel por los comentarios a la actuación de la cantante por parte de la conductora de 'El artista del año', no tiene cuando acabar.

Esta vez, la popular ' Señito' publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que parece estar dirigido a la intérprete de 'Esta hembra no llora', quien en las últimas horas anunció su salida del reality de canto.

"Ante personas que no escuchan y que piensan que solo lo que ellos dicen es lo correcto, tu actitud más productiva es el respetuoso silencio", se aprecia en una imagen compartida.

A esta publicación, Valcárcel le añadió el mensaje "No siempre el que calla otorga . Muchas veces decir algo más, es perder el tiempo". Con esto pretendería cerrar las discrepancias con Susan Ochoa, la ganadora de las dos gaviotas de plata en Viña del Mar.

El sábado pasado, la conductora de televisión quiso dar un mensaje a Susan Ochoa, luego que perdiera el duelo que tuvo con la salsera Daniela Darcourt. Sin embargo, terminó humillándola en vivo.

Luego de este incómodo momento, la cantante peruana decidió apartarse del show televisivo. "Doy un paso al costado en el programa ' El Artista del Año'. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada", señaló tras su renuncia.

Varios personajes de la farándula han tomado parte en esta pelea. Tal como lo hiciera el jurado del 'El Artista del Año', Santi Lesmes, quien tuvo duras palabras hacia Susan Ochoa calificándola como un 'lobo con piel del cordero'.

Otro de los que intervino fue Rodrigo Gonzáles, 'Peluchín', quien sacó cara por Ochoa pues, según dijo, en su intento por decir algo bueno Gisela la terminó dejando como una arrogante.