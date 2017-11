Gisela Valcárcel le dijo de todo a Christian Domínguez por participar en 'Esto Es Guerra'

Gisela Valcárcel no se guardó nada al criticar al cantante Christian Domínguez por haber renunciado a su programa y, a los pocos días, ingresar al reality de competencia 'Esto es guerra'.

La 'Señito', conductora de 'El Gran Show' , se pronunció este último sábado para enviarle un contundente discurso a Domínguez. ¿Qué le dijo?

"Christian, eres libre de hacer lo que tú desees, igual que las personas, de contratarte o no. No tienes ninguna cuenta que saldar conmigo. Cuida tu carrera, cada paso que das. Esta carrera puede ser muy larga o muy corta. Espero que te dé la libertad que necesitamos", le dijo.

Asimismo, Gisela Valcárcel lamentó que el cumbiambero no esté presente en su programa y se mostró en desacuerdo con su convocatoria en 'Esto es guerra'.

"Lamento que no quiera estar en mi programa. Debo decir lo que dije a Christian, en muchos momentos he puesto el cuerpo por él (...) Considero que, más allá de su vida privada, es un buen artista. En algunas ocasiones, no estuve de acuerdo con su convocatoria", manifestó.