Cerró una etapa. Gisela Valcárcel se despidió definitivamente de 'El Gran Show', el reality de baile que condujo en dos canales diferentes a lo largo de diez años.

Durante los minutos finales del último programa, la conductora se despidió de su público con un emotivo ritual donde se quitó todo lo que "no usa en su vida diaria".

"Como hace treinta años, dejo las pestañas porque esas me las pongo solo para ustedes, me empiezo a quitar lo que no uso en mi vida diaria", sostuvo notoriamente emocionada.

Durante los agradecimientos, la figura de América Televisión también utilizó un paño para retirarse el maquillaje de su rostro y se retiró con cuidado las extensiones de cabello que lucía.

“Gracias ‘Gran Show’ ¡Hasta la próxima! Si hay una próxima. Cuando las luces se vuelvan a encender volveremos a decir ‘aquí estamos para divertir’. Que dios los bendiga, cuídense, que tengan un feliz 2018 y que tengan una hermosa navidad. ¡Hasta el próximo año si Dios lo permite en un nuevo show!”, manifestó.