Gisela Valcárcel lanza su programa sabatino ‘Gisela busca...’ 

“Mi capacidad de amar está intacta”, dijo la conductora Gisela Valcárcel durante el lanzamiento de su nuevo programa 'Gisela busca...', en el que parejas del espectáculo se referirán a su vida de casados. Dicho espacio se estrena este sábado, a las 22:00 horas, vía América Televisión.

“La idea nació el año pasado porque se han dicho tantas cosas y me han querido buscar pareja en cada momento. Entonces he decidido reírme un poco de mi situación, de este estado de soltería y empezar a preguntarles a parejas a las que admiro y visitarlas. Hemos entrado a sus casas y nos muestran detalles únicos que antes no habían mostrado”, declaró Gisela a Perú21.

“¿Mi capacidad de amar está intacta? Sí de hecho. ¿Si espero vivir una nueva relación? Eso no se espera, o llega o no llega. Estoy intacta, soy una persona confiada que cree en el amor más ahora que lo vivo con tantas parejas. Eso anima a cualquiera, pero para amar hay que ser inteligentes. Entonces a aprender y luego a vivir en mi caso”, dijo la animadora.

Gisela Valcárcel tendrá este sábado a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz. De otro lado, Valcárcel develó una estrella con su nombre en la inauguración del Paseo de las Estrellas de América TV en los estudios de Pachacámac.