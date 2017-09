Gisela Valcárcel cuestionó al boxeador Jonathan Maicelo, quien tras ausentarse de los ensayos de 'El gran show' decidió rescindir contrato con la producción del reality.



Incluso, y según se especuló, el deportista ni siquiera aviso a la producción del espacio de su viaje a Estados Unidos, el último miércoles.

Así también se supo que el boxeador tuvo un accidente en moto y producto de ello se cortó la mano.

"Quienes están en la pista (del reality) son profesionales. De diez (participantes), uno te dice: 'te firmé, pero no quiero venir'. Entonces uno para qué quiere una persona que no es muy segura. Hay que cuidar a Jonathan Maicelo con sus manos. Eso es lo primero que yo hubiera hecho. Pero me hubiese encantado que él cogiera el teléfono y hablara con alguno de los productores. Eso es de gente", precisó la animadora.

Más adelante la animadora también hizo referencia a las actitudes del boxeador con algunos participantes de su reality.

"No siempre el más ‘achorado’ es el que va a quedar bien. El achorado bacán es para un ratito. A la gente se le conoce por sus buenos pasos en la vida y yo deseo que esos diversos pasos de Jonathan Maicelo sean los pasos de un campeón, de un boxeador. Y los convenios están para cumplirse y las personas para hablar", precisó enojada.



Carlos Cacho, jurado del programa, acusó al Maicelo de haberlo agredido tras un intercambio de palabras.