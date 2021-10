Gisela Valcárcel arrancó la séptima gala de “Reinas del Show” en medio de gran expectativa debido a la polémica que se ha generado tras el ampay protagonizado por Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda.

En los primero minutos, Gisela presentó a las participantes, quienes aparecieron en el set vestidas como los integrantes de “La vecindad del Chavo”. Al verlas, la conductora de televisión realizó un comentario que generó la risa de los presentes.

“En este vecindario, como va a notar nuestro jurado, en algún momento más, no falta nada. Porque si hay que decir chimoltrufiadas, aquí estoy yo. Y si en algún momento amigos algo se me escapa diré: ¡Ay se me chispoteó! Bienvenidos al vecindario real”, dijo Valcárcel.

En otro momento, la mamá de Ethel Pozo aseguró que sabía que muchas personas estaban a la expectativa de lo que diría sobre el tema del momento, es decir, la controversia generada tras el ampay protagonizado por Melissa Paredes y el bailarín.

“Aldo, usted me puede decir de que ha venido Yolanda hoy. ¡No! De la Chimoltrufia. Yolanda hasta el diente te han dejado, Yolanda hoy tú vas a ver la chimultrufiada que yo digo porque sabes que he estado unos días fuera de Lima, pero ya me enteré de todo y esta noche hablo. Y sé que esta noche hay varias personitas esperando que yo hable, especialmente de un tema”, puntualizó.

VIDEO SUGERIDO

Perú21TV. conversó José Luis Hancco Mamani, legislador regional de Arequipa, quien dio a conocer la manera cómo el gobernador regional de Arequipa logro tener un consejo con nula fiscalización hacia su gestión.