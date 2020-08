La décima temporada de 'El gran show' ya tiene su primera polémica. Durante la emisión de su primer programa el último sábado, su conductora Gisela Valcárcel tuvo un comentario que no le hizo nada bien a Andrea San Martín.

Para empezar, hay que precisar que desde el pasado 27 de marzo, el antiguo Canal 13 (conocido como Global TV) se convirtió en NextTV, un nuevo canal de televisión que ha reunido a varios artistas. Una de ellas es Andrea San Martín, quien es conductora de uno de sus programas.

La modelo es una de las nuevas concursantes de 'El gran show' y cuando salió a la pista de baile, Gisela Varcárcel dijo en vivo que "nadie ve NextTV". Este comentario hizo pasar un momento incómodo a Andrea San Martín.

"Yo soy una persona que recién está empezando en la televisión. ¿He cometido errores en la televisión? Sí. Yo soy una persona que quiere hacer carrera en televisión y es por eso que estoy tratando de tener un perfil profesional", dijo enfáticamente este martes en 'Cuéntamelo todo'.

Además, la conductora de NextTV dijo que le "sorprendió tanto" la actitud de Gisela Valcárcel. "Era la primera vez que conocía a la señora, era la primera vez que pisaba el set", dijo indignada San Martín.

Este hecho, de acuerdo con ella, no pasó desapercibido por sus seguidores. "A los minutos, recibí comentarios positivos en redes sociales de aliento. El público me apoyó", comentó.

Por último, Andrea San Martín dijo que conversó con los productores de 'El gran show' para contarle sobre el incómodo momento que pasó.

"Me acerqué a uno de producción para decirle cómo me sentía. Me pasaron a una personas encargada pero trato de mantener en reserva esa conversación", finalizó.

Mira el video cuando Andrea San Martín se quiebra:

