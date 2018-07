Gisela Valcárcel cuestiona a Yahaira Plasencia por su ausencia en la final de 'El artista del año' [VIDEO]

El reality 'El artista del año' llegó a su final y para sorpresa de los televidentes, la cantante Yahaira Plasencia no acudió al set de Gisela Valcárcel .



Al respecto, la 'Señito' no se quedó callada y cuestionó la actitud de la cantante salsera .

"Yahaira no ha llegado ni llegará a la final de la competencia. Desde la tarde de hoy repaso y repaso mis sentimientos y se lo dije hace un momento a nuestro productor y a ella: 'Si callo no te hago bien y si hablo creo que tampoco haré bien'. ¿En qué gran problema me has metido?", dijo Gisela Valcárcel al inicio de su programa.

Gisela Valcárcel en la final del reality 'El artista del año'. (América TV)

"El jurado está desconcertado. La semana pasada, ellos decidieron salvar a Yahaira y sentenciar a Michelle Soifer , pero resulta que la persona que el jurado salvó no está. Lamento por ella su decisión porque detrás hay un equipo. Lamento que siempre sea lo mismo y en alguna oportunidad nos dijeron eso" , agregó la 'Rubia'

Sin embargo, la animadora resaltó el profesionalismo de Michelle Soifer, Rossana Fernández-Maldonado, Luis Baca y Pedo Loli .



"Lamento que no esté Yahaira , pero todo es perfecto y aquí detrás mío hay extraordinarios profesionales que quieren competir esta noche, con ellos hacemos esta gran final", concluyó.