Gisela Valcárcel vuelve mañana con El gran show, cargada de sorpresas para enfrentar a su competencia Magaly Medina, quien tendrá al popular 'Onur', de la telenovela Las mil y una noches.

[Magaly Medina se enfrenta por el rating a 'El gran show' con 'Onur']

¿Cómo te sientes con tu regreso a la TV con El gran show?Estoy feliz porque es un sueño para mí como para los soñadores, que persiguen la realización que no pueden tener.

¿Qué novedades trae el reality en este 2015?No habrá canto, solo baile. No cambiará el formato, pero estarán personajes queridos que nunca imaginaron estar en una pista de baile.

['El gran show': ¿Ellos serán los 'héroes' convocados para bailar en el reality?]

¿Participará el cómico Jorge Benavides?No puedo decir quiénes van a estar, pero Jorge no.

¿Quién acompañará a Pachi Valle Riestra y a Morella Petrozzi en el jurado?Es un regio, nunca ha salido en TV. Ha vivido muchos años fuera, pero volvió al país hace tres años. Es un súper profesional muy reconocido.

¿Tilsa Lozano y Alondra García Miró estarán en el reality?No se ha dado ningún nombre ni en las redes sociales ni en la prensa… No puedo decirlo.

Magaly Medina te enfrentará con una entrevista a 'Onur' de Las mil y una noches.No solo tengo la competencia de Latina, también está Fábrica de sueños (ATV). En cuanto a 'Onur' y Latina, me parece súper válido. Todos queremos capturar televidentes. Tengo una extraordinaria propuesta y desde el primer minuto calentaremos el ambiente.

¿Has visto Las mil y una noches? ¿Te gusta 'Onur'?No podría decir si me gusta o no porque no he tenido tiempo de ver la novela, la dan en horario en el que duermo, porque despierto a las 5.30 a.m. Nunca he visto, no soy de novelas. Pero, por lo que me comentan, tengo buena impresión del trabajo de los turcos.

¿Y te gustaría traer a un artista turco a tu pista de baile?Si los conociera… Yo quiero traer a Chayanne, soy más de latinos. Pero no está ni siquiera pensado traer a alguien de un país lejano. Prefiero a Yuri, que viene la próxima semana.

Gisela Valcárcel no invitará actores turcos a 'El gran show'. (Luis Gonzales/Perú21)

Magaly ha dicho que no se "anda santiguando en la TV".No pretendo juzgar a nadie, yo digo lo que puedo o no hacer, y si eso origina polémica, me gusta. La polémica es buena.

Pero también te enfrentarás a Alessandra Rampolla…Está bueno, pero digo: todo con calma. Ellos han ganado siempre y está bien. Ya el público dirá. Eso de tirarnos flechas, vale, se nos va abrir la cancha este sábado.

¿No quieres pelearte con Magaly'? ¿Ya no es tu 'comadre'?Yo no quiero nada especial ni con ella ni con nadie.

Por: Liz Saldaña (lsaldana@peru21.com)

Follow @Peru21pe