Gisela Valcárcel: "El artista del año superó en cifras a El gran show"

Mientras se dirigía en auto a los estudios de Pachacámac, la conductora de televisión Gisela Valcárcel nos comentó –vía telefónica– sus impresiones de la primera temporada de su reality EGS: El artista del año .

¿Cómo ha sido adaptarte como conductora a este nuevo formato?

Estamos contentos y agradecidos porque hemos podido probar cosas nuevas. El baile nos acompañó 10 años y lo que tuvimos claro es que el público se enganchó; entonces, dijimos ‘¿por qué no probar con un show de más variedad?’. Ahora, casi al final de la temporada, puedo decirte que estamos agradecidos y trabajando bastante. Ha sido armar semana a semana algo distinto. Esto no obedece a ningún formato, sino es creación nuestra.

¿Ha obtenido buenos resultados en la audiencia?

Sí, ha superado en cifras a El gran show . Ha sido maravilloso. Si la gente veía antes El gran show, ahora con El artista del año es haber agradado al público y también se encendieron más televisores. El año pasado no nos veían mucho y ahora la audiencia ha sumado y es mayor. Pero más allá de estos resultados y la tranquilidad que uno puede sentir, tengo un equipo con el que siempre ajustamos cosas e intentamos corregirnos.

¿Cómo has visto la participación de los concursantes, porque han puesto en práctica disciplinas artísticas que no dominaban ya sea en el canto o el baile?

Ha sido un proceso de desafíos para todos ellos. Cada semana han sido sorprendidos con un nuevo pedido (del equipo de producción) y han tenido que caracterizarse, actuar, bailar y cantar en cada una de sus participaciones. Debieron enfrentarse al ego, el cual muchas veces te dice que no continúes. Ellos han dado todo.

¿Crees que fue perjudicial para ellos el hecho de que varios programas hayan sido grabados y no pudieran contabilizar más votos para salir de sentencia?

No los perjudicó para nada, ya que ellos estuvieron viendo siempre la cantidad enorme de gente que los apoyaba y el conteo de cada voto. Tampoco ninguno se ha quejado.

¿Piensas que las críticas fueron injustas para algunos artistas que desafinaban al cantar?

No me toca a mí decir qué es lo justo. Pero siento que debe haber respeto cuando se refieren a alguien. Puede no gustarte un artista, eso está bien, pero maltratar a alguien es algo con lo que no estaré de acuerdo.

¿Tienes algún favorito?

Estoy encantada con los cinco que quedan. El público ha podido descubrir a otro integrante de la Gran Orquesta Internacional que es Pedro Loli y verlo en otras facetas. También han visto a Rossana Fernández-Maldonado, que es muy completa. A todos mis respetos y aplausos.

¿Te mortificó que algún conductor adelante públicamente quiénes salieron o fueron sentenciados de tus programas grabados?

Para nada. Cada vez que dijeron algo, nos ayudaron mucho. La audiencia ha sido hermosa y estamos agradecidos con todos.

¿Es verdad que en la segunda temporada volverá El gran show y se retoma más el baile?

El baile estará presente durante el año, pero es muy pronto para responderte eso... Siempre hemos querido conservar el nombre de El gran show.

Cambiando de tema, ¿cómo viste el desempeño de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018?

¡Nos han hecho vibrar! La selección les ha dado mucha alegría a los peruanos. Hemos estado en un mundial después de 36 años y esto es solo el inicio de lo que se vendrá para ellos.