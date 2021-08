Allison Pastor renunció al programa “Reinas del show” este último fin de semana tras protagonizar un enfrentamiento verbal con la conductora Gisela Valcárcel. Ante esta situación, aquí recordamos las peleas televisivas más comentadas de la popular ‘Señito’.

Monique Pardo con problemas en su salud tras fuerte caída en “El artista del año”

La artista nacional fue invitada por la producción de Gisela Valcárcel para sumarse a uno de sus números musicales en “El artista del año” y para sorpresa de los televidentes, Pardo protagonizó una fuerte caída. Este episodio ha traído fuertes consecuencias en la salud de Monique, que recientemente se presentó en el programa “Amor y Fuego” para denunciar la ‘Señito’ por no responsabilizarse.

“Yo no me caí... Basta que vean las imágenes mil peritos... dicen que parece ocasional. Yo no me caí, mucha gente dice que me caí por los tacos, pero yo no me caí nunca. Yo estaba haciendo mi número y dos personas mirándome tiran del carro para voltearme, yo volé metro y medio”, contó Monique con la voz entrecorta.

En otro momento, Monique señaló que toda la escena de su caída en “El artista del año” no fue transmitida en su totalidad y que hubo una edición.

“La señora (por Gisela Valcárcel) a veces es un poco ‘disminuida’ cuando alguien habla lindo y mejor que ella... Yo me levanté del piso sola y dije: ‘las mejores peruanas nos caemos y nos levantamos más fuerte que nunca’... Le di permiso para que sacara todo porque yo no tenía de qué avergonzarme (por su caída en el programa grabado). Era una lección para un artista porque un artista de verdad se cae y se para, no se tira a morir y el jurado me aplaudió y eso debió haberle molestado (a Gisela) porque nunca apareció”, reveló.

‘Zumba’ y su polémico pasado en “Los reyes del show”

En “Los reyes del show”, edición 2015, ‘Zumba’ se lanzó contra Carlos Cacho y provocó una abrupta caída al jurado de ese entonces.

En ese episodio, la conductora Gisela Valcárcel no se quedó callada y tampoco mandó a comerciales, ella desató su ira contra el participante y opinó al respecto en señal abierta.

“Zumba, yo no sé cómo eres en la calle, imagino que eres mejor... ‘Zumba’, creo que estás viviendo en un país violento imitando la violencia, los artistas prodigan amor a pesar de todo, si querías pegarle, que eso fue lo que hiciste... ‘Zumba’ no sabes cómo lo lamento, tienes tanto talento pero el talento no es suficiente para hacer carrera”, señaló Gisela y claramente molesta.

Finalmente, Valcárcel le pidió a ‘Zumba’ que se retire de su programa en pleno programa en vivo. “Tú te has acostumbrado a otro canal, creo que América Televisión no se merece una imagen así. Nuestro programa llega a las familias, sí se merece un jurado como él (Carlos Cacho)”, añadió.

‘Zumba’ trató de dar su descargo, pero Gisela no le permitió dar sus últimas palabras. Finalmente, el bailarín se fue diciendo que Carlos Cacho era una persona clasista.

Susan Ochoa renuncia al programa de Gisela Valcárcel

Tras representar al Perú y ganar en el Festival de Viña del Mar 2019, la cantante Susan Ochoa fue invitada al programa “El artista del año” y pese a su indiscutible talento, la reconocida cantante fue señalada como “soberbia” durante su participación en el espacio de entretenimiento.

Gisela Valcárcel tuvo declaraciones que muchos televidentes consideraron humillantes: “No importa quién salga primero, no importa si Susan Ochoa fue la que se ganó las dos Gaviotas de Plata”.

Ante estas declaraciones, la ganadora de la Gaviota en Viña del Mar renunció al programa de América TV porque “sintió que la conductora la maltrató y menospreció sus logros”.

Gisela Valcárcel a Vania Bludau: “Nunca te llamamos”

Gisela se envió mensajes televisivos con Vania Bludau cuando la novia de Mario Irivarren indicó que había rechazado la propuesta para ser parte de “Reinas del show”, porque “ya había ganado” en 2019.

La conductora recurrió a su espacio para desmentir a Vania y hasta indicó que nunca estuvo en sus planes llamarla. “Otra participante a la que queremos mucho dice ‘Yo no estuve, porque yo ya gané’. Pero Vania de mi vida, tú eres la reina, pero ni yo ni Armando te hemos llamado para que participes, nunca hubo una conversación formal. Me encantaría tenerte, pero para esta temporada no te hemos llamado. La verdad siempre tiene que imponerse”, señaló.

La modelo e influencer usó sus redes sociales para aclarar el tema. “No he choteado a ningún programa, no hablo mal de nadie. le tengo mucho respeto y cariño a la gente que he trabajado. En cualquier momento que el programa me llame para apoyar un participante siempre lo voy a hacer. La gente que me conoce sabe que le tengo un gran cariño a la gente de GV (Producciones) y a la señora Gisela”, sentenció.

Gisela Valcárcel y Diego Dibós discutieron en “Operación Triunfo”

En el 2012, Valcárcel y Dibós se enfrentaron por un problema con una pista de canto de los participantes del programa musical.

“Me disculpas, sé que hacen un gran trabajo musical pero se necesita un trabajo no solo bueno, sino extraordinario porque se trata de gente extraordinaria”, comentó la presentadora en vivo.

Diego Dibós no se quedó callado y señaló que el programa de Gisela no tenía un buen presupuesto: “Yo me preguntó... cómo pueden hacer pistas extraordinarias cuando hacen cantar a la gente de producción y no tienen presupuesto para contratar cantantes”.

Ante esta queja pública, la popular ‘Señito’ tuvo que defenderse porque “Operación Triunfo” era parte de su productora

“Esta producción está a cargo de la empresa que yo gerencio, GV Producciones, y te agradezco porque me estás haciendo notar el por qué de estas fallas, pido mil disculpas y quiero decir que eso no ha debido ser consentido por ti Diego, porque yo confié en ti”, sentenció.

