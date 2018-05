Gisela Ponce de León: 'Soltera codiciada' es muy divertida y está hecha con mucho cariño

¿Cuál es tu personaje en la película nacional ' Soltera codiciada ', que se estrena el 31 de mayo?



La película 'Soltera codiciada' es muy divertida y está hecha con mucho cariño. Interpreto a ‘María Fe’, quien tras terminar con su novio, se enfrenta a la soltería. Es una comedia que te enseña que la vida debe continuar, pese a los malos momentos. Esperemos que sea todo un éxito. Actúo con Karina Jordán, Jely Reátegui, el mexicano Christopher Von Uckermann y otros compañeros más.

También estarás en la obra de teatro Cabaret. ¿Qué rol tendrás en la historia?



Hago de ‘Sally Bowles’, la estrella que canta en el cabaret. Es prostituta y no se sabe más de ella, excepto que está muy sola, inmersa en drogas y que lleva una vida desenfrenada. No es consciente de lo que pasa alrededor de ella. Es bonito interpretar a una artista, pero es una mujer con una historia triste. Después de la obra y la película, no tengo nada más, así que se vienen las vacas flacas.

¿Qué opinas del tema del empoderamiento de la mujer en estos tiempos?



La mujer tiene que adquirir mayor seguridad para no sentirse inferior a nadie. Es parte de la lucha feminista que busca la igualdad. El empoderamiento no solo tiene que ver con estar sensual, sino con sentirte igual a todos... Felizmente en mi entorno nunca me ha tocado vivir una situación como esa (agresión contra la mujer), no he sido testigo de algo así, mi círculo ha sido más paz y amor.