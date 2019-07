Gisela Ponce de León confirma que 'le llegan' los realitys: "Lo que enseñan es 'vamos a rajar y pelearnos'"

Para la actriz Gisela Ponce de León, los realitys de televisión "no aportan" al público televidente y además cuestionó que se exponga la vida privada de sus integrantes.

"Me parece que el formato (de los realitys) no aportan en nada, el entretenimiento se agotó bien rápido y los productores han tenido que buscar como hacerlo más interesante", manifestó al canal YouTube de Henry Spencer.

"Entonces es una excusa para hablar de otra persona y lo que se enseña y practica es: vamos a rajar de este y luego vamos a rajar del otro, y vamos a juzgarlo y vamos a pelearnos", agregó.

"¿Tú no tranzas con los reality, te llegan"?, interrogó Henry Spender a Ponce de León. "Sí (me llegan) pero no me llega la gente que está allí, están chambeando y ven cómo manejan su vida", precisó la actriz.

También se mostró sorprendida por los contenidos de los bloques de espectáculos, que, desde su punto de vista, solo exhiben pormenores en torno a los realitys.

"Bien triste...ahora es el programa (en alusión al reality), la gente que está en el programa y los problemas de la vida que no sabemos si son verdad o no de la gente que está en los programas; por eso no hay que ver televisión", argumentó.



