Fiel a su estilo, el actor, Giovanni Ciccia, no fue ajeno a los últimos casos de infidelidad que remecieron el mundo del fútbol y de la cumbia, el se animó a dar su opinión sobre la infidelidad, la cual, según cuenta le resultaría difícil de mantener ya que es una persona honesta y famosa.

El actor recordado por interpretar el papel de ‘Django’, en la película del mismo nombre y protagonizar ‘Tinta Roja’ reveló cual sería la solución para evitar una infidelidad: “La calentura se pasa con la autosatisfacción y se acaba el problema”, dijo sin rodeos en una reciente entrevista para Trome.

“El tramposo llega a su casa y juega a ser actor.. Algunos sí (son buenos infieles), otros son bien huevones y no la hacen bien”, agregó Ciccia.

El también director de teatro, confesó que por su profesión, no se atrevería a engañar a su esposa. “Más difícil es ser infiel siendo famoso. Imagínate, me ampayan, me reconocen y salgo en la portada de Trome con el titular: ‘Cayó Django’”, aseguró entre risas al citado periódico.

“Soy tan honesto que si tuviera ‘trampa’, se la presentaría a mi esposa, ja, ja, ja. ¿Por qué? No se puede vivir engañando. Algunos dirán que eres un hue... Que la pendejada deje de ser una virtud”, sentenció.

PELICULA ‘DJANGO 3’ FUE UN ÉXITO

“Django, en el nombre del hijo”, se estrenó el 28 de noviembre en todas las salas de cine del Perú. Con esta nueva entrega, el actor se despidió del mítico personaje del cine peruano. ‘Django 3’ fue un éxito, de igual modo las dos anteriores entregas: “Django, la otra cara” (2002) y “Django, sangre de mi sangre” (2018).

Ciccia también fue consultado sobre el mensaje que deja ’Django’. “Es la historia del peruano que quiere seguir adelante, a pesar de su pasado y presente adversos”, expresó para el mismo Diario.