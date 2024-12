"Me dijo no somos parientes": Giovanna Valcárcel relata incomodo encuentro con Gisela Valcárcel

En una entrevista para el canal de Verónica Linares, Giovanna Valcárcel, conductora del programa Dilo Fuerte, compartió una anécdota memorable sobre un encuentro con Gisela Valcárcel, la productora y conductora de televisión.

Durante la conversación, Giovanna fue consultada sobre un posible parentesco con Gisela, dado que ambas comparten el apellido Valcárcel. Aunque aclaró que no tiene conocimiento de una conexión familiar, aprovechó la oportunidad para relatar un episodio que ocurrió mientras trabajaba como reportera para el desaparecido programa Lima Limón.

Según Giovanna, en una ocasión tuvo la oportunidad de visitar el set de Gisela y decidió bromear sobre la coincidencia del apellido. “Cuando existía Lima Limón, yo cubría como reportera y un día me tocó ir al programa de Gisela.

Le dije: ‘Hola Gisela, yo también soy Valcárcel’. Me dijo: ‘No, no somos parientes’. Pero me lo dijo de una manera tan seca que yo dije: ‘Asu’”, recordó entre risas.

Giovanna confesó que la respuesta de Gisela la sorprendió, aunque destacó que admira profundamente a la conductora por su trayectoria en la televisión peruana. “A mí me encanta Gisela hasta el día de hoy, me parece una trome y una capa, pero me pareció rara esa manera de responderme. ‘No, no somos parientes’. Yo ya no le dije que la amaba. Yo no le iba a pedir plata”, bromeó la comunicadora.

A pesar del momento incómodo, Giovanna aseguró que no guarda ningún tipo de resentimiento hacia Gisela. “Normal, Gisela, lo que yo estoy contando porque yo no soy nada resentida”, afirmó, aclarando que lo recuerda como una anécdota más de su carrera.

Con el paso del tiempo, ambas figuras volvieron a coincidir en otros contextos. Giovanna mencionó que el trato con Gisela siempre fue cordial y que nunca le recordó aquel episodio.

“Ya he tenido la oportunidad de ver a Gisela, yo la saludo con mucho cariño y respeto. No le hago acordar (lo que sucedió), no creo que ni siquiera se haya percatado”, concluyó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO