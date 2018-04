Gino Assereto reveló la reacción de Jazmín Pinedo cuando se enteró de su embarazo [VIDEO]

El integrante de 'Combate', Gino Assereto se animó a contar todos los detalles de la reacción de Jazmín Pinedo cuando se enteró que estaba embarazada.

Estas declaraciones las dio durante una entrevista para el programa 'Andrea al Mediodía', donde además reveló lo duró que fue para él convertirse en un 'chico reality'.

"Jazmín ya venía con malestar y yo decía, pucha... ¿estará embarazada? Y la 'China' dice: 'sabes qué me haré una prueba'. Se va al baño de la casa, se hace la prueba y escucho p... m.... En mi mente no sabía si salir corriendo o felicitarla", contó Gino, quien añadió que se sintió feliz con la noticia.

Gino señaló que su hija Khaleesi, hoy de dos años, es su adoración, al igual que su primogénita Adriana, de 12 años.

"Jazmín me ayudó a despertar. Siempre me ha empujado a hacer las cosas que quiero y realizar mi sueños", señaló conmovido sobre la ex 'chica reality'.

El combatiente también descartó una supuesta separación con Jazmín Pinedo, y sorprendió al revelar que le encantaría casarse con ella.