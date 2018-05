Gilberto Santa Rosa llegó a Lima para celebrar su aniversario [FOTOS Y VIDEO]

El salsero Gilberto Santa Rosa llegó a Lima para presentarse en su concierto ’40 y contando’, festival que celebrará los 40 años de trayectoria del reconocido cantante.

‘El caballero de la salsa’ ofrecerá lo mejor de su repertorio musical en esta presentación, donde compartirá escenario con grandes artistas como Tito Nieves, José Alberto ‘El Canario’, Óscar de León, entre otros.

“Son 40 años que he disfrutado mucho, que he tenido que trabajar duro, que he visto el fruto de mi esfuerzo... Mi aniversario se viste de gala, primero porque estaremos en Lima y segundo, por esta calidad de artistas”, manifestó Gilberto Santa Rosa.

En esta presentación se podrán escuchar grandes éxitos como “Que alguien me diga”, “Conciencia”, “Conteo regresivo”, “Perdóname”, y más, para el deleite del público peruano.

Este imperdible show se realizará en el Jockey Club este 5 de mayo a las 7 p.m.