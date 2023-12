Milett Figueroa ha despertado la atención del público tras confirmar una relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli. Pese a su diferencia de edad de 32 años, la pareja se ha mostrado más feliz que nunca y continúan demostrando que su romance va muy en serio.

Este martes 5 de diciembre, la modelo peruana estuvo en un enlace en vivo con ‘Amor y Fuego’ y aprovechó para contar más detalles de su relación. Según explicó, sintió una fuerte atracción por Tinelli ambos demostraron tener una conexión bastante fuerte desde que se conocieron.

“No se si ustedes creen en eso, pero cuando te encuentras con alguien que parece que lo conocieras hace muchísimo tiempo, él y yo pensábamos que ya nos conocíamos hace mucho, y la verdad es que no, nunca nos habíamos visto”, sostuvo la actriz.

Sus declaraciones fueron aprovechadas para que Gigi Mitre la hiciera una cruel broma en vivo. “Porque no habías nacido”, sostuvo la presentadora de espectáculos al estallar de risa.

Pese a que tomó la broma con humor, Milett volvió a minimizar la diferencia de edad entre ella y su pareja e incluso no descartó la posibilidad de convertirse en madre junto a él. Recordemos que la peruana tiene 31 años de edad y Tinelli 63.

“A mí no me interesa que tenga 80, 90 o 100 años la persona a quien yo ame y lo elija como el papá de mis hijos, no me interesa la edad. Esa decisión va más allá de un número, y en cuánto a planificar creo que es un tema muy íntimo y personal”, sostuvo la actriz.





