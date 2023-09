Giannina Luján arremetió contra Tilsa Lozano y la acusó de utilizar el nombre del exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas para mantenerse relevante en los medios de comunicación.

“Ya estaba demorando o tardando en mencionar al ‘Loco’ Vargas, pues si no lo menciona... ella no es nada. Eso demuestra el poco respeto que le puede tener a su esposo (Jackson Mora)” , mencionó al diario Trome.

La modelo también señaló que Tilsa, aparte de hablar del exseleccionado nacional, no tiene nada más que mencionar. “Ella es una persona manipuladora, de repente eso puede estar conversado con el mismo Jackson. Tilsa no es ejemplo de nada y sin hablar del ‘Loco’ no tiene ningún tema de conversación” , afirmó.

Además, también sugirió que Lozano carece de respeto hacia su esposo, Jackson Mora, debido a que no podría superar su pasado. “Hablar del ‘Loco’ es su única forma de sacar dinero y sobresalir. Tiene cero respeto a su pareja. Es lamentable que una señora de su edad siga hablando de él (Vargas), es muy astuta para lo malo y lo único que quiere es seguir sacando dinero” , concluyó.





