Giannina Luján confirma su embarazo a los 40 años de edad sin ningún tratamiento: “No fue planeado”

La modelo Giannina Luján, recordada ‘Miss colita’ y archienemiga de Tilsa Lozano, se convertirá en madre a los 40 años de edad, fruto de su relación con su novio David Recuenco.

La también fisicoculturista utilizó sus redes sociales para confirmar su embarazo, y sorprendió al asegurar que este no fue planificado y tampoco fue con ayuda de tratamientos de fertilidad.

“¿Cuánto tiempo te tomó salir embarazada?”, fue la pregunta de uno de los usuarios que Giannina Luján decidió responder luego de abrir la caja de preguntas en sus historias de Instagram.

“Ninguno, ningún tiempo porque no estuvo planeado, salió totalmente de improviso. Nunca fui al médico para decirle: ‘doctor quiero salir embarazada y quiero un tratamiento’. Nada, cero… simplemente me hice un test porque tenía ya dos meses que no me venía el periodo. Dije no creo, y cuando hice la prueba salió las dos rayitas”, contó la deportista.









