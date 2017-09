Gianmarco Zignao se presentó ante 40 mil personas en Piura; sin embargo, el concierto tomó parte de un discurso político, ya que el cantante parece no estar nada contento con la situación en la que se encuentra la ciudad tras los desastres naturales ocasionados por el fenómeno del Niño Costero.

El intérprete de 'Una canción de amor' lamentó que la ciudad todavía no haya sido reconstruida al 100% y mostró toda su enojo contra el Estado por su falta de preocupación.

"Solamente quiero decirles algo: ojalá y perdón por la palabra, esta put*** gente del gobierno haga caso al pueblo alguna vez (...) Vengo a Piura desde hace muchos años. Yo sé que ustedes son alegres, tienen mucha gente, salen adelante, trabajan, hacen su vida como en cualquier parte del mundo. Pero ya es hora que de una puta*** vez el gobierno haga algo en esta ciudad", señaló iracundo Gianmarco.

El cantautor resaltó que el país tiene los recursos necesarios para poder levantar Piura y pidió que se tomen las medias correspondientes.

"Tengo tanta rabia como ciudadano porque no puedo entender que somos un país inmensamente grande con tantas reservas, con tantos millones de dólares. Ya es hora de que Piura tenga calles asfaltadas, que puedan hacer desembocaduras de los ríos, que puedan organizarse mejor ¡Ya basta!, ya no somos tontos! Los gobiernos regionales tienen que entender que la plata no se debe ir por las puras (...) Gracias a Dios que están vivos, que tienen esa sonrisa en la cara y que por lo menos tienen ganas de vivir, que esas ganas de vivir se vaya al congreso donde no hacen ni un car... que por lo menos se dediquen a planificar mejor la vida de los seres humanos de esta ciudad tan bonita, de música hermosa y de un pasado maravilloso, ustedes son héroes créanmelo, yo lo único que vengo es a aprender de ustedes", precisó durante su presentación.