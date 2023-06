Gianella Rázuri llega con una sonrisa de oreja a oreja, parece tranquila como si en las últimas semanas su nombre no hubiera estado en boca de todos. Por su puesto, su nombre no es ajeno en el medio, ya que la modelo de 27 años fue reconocida por su belleza, seguridad y elocuencia al participar en el certamen Miss Perú Universo 2023 , dónde compitió con las jóvenes más hermosas del país logrando ser parte del concurso luego de que la organización permitiera la participación de mujeres comprometidas, casadas o con hijos, segmento de la población que no tenía ni la más remota posibilidad de formar parte del concurso.

En entrevista exclusiva con Perú21, la modelo y mamá de Rafaella, Gianella Rázuri, rompe su silencio y nos cuenta su historia.









¿Alguna vez imaginaste concursar en el Miss Perú siendo mamá?

No. De hecho, poder representar a nuestro país es un sueño que tenemos todas las mujeres... cuando cambian las reglas y permiten que las mamás participen, porque fui madre a los 17 años, un amigo me llamó para decirme que envió todos mis datos a la organización (Miss Perú). Poder participar fue una experiencia bonita, me quedo con lo mejor a pesar de no haber ganado.

¿Cuándo eras adolescente, antes de ser mamá, ya incursionabas en el modelaje?

Sí, llevé clases en la escuela de Marina Mora cuando era pequeña y también participé en concursos pequeños. A los 16 años trabajaba como anfitriona, era modelo de catálogos, hacía comerciales, pero cuando me embarazo trabajé hasta los cuatro meses, luego de que mi hija nace vuelvo a trabajar.

¿Cómo fue tu relación con tu pareja, de ese momento, tras el embarazo?

He tenido mucha suerte porque no todas las mamás a esa edad tienen una relación sana con el padre de su hijo, ya que muchos son irresponsables y las dejas solas en este camino. En mi caso siempre tuve apoyo del papá de mi hija y juntos hemos construido una niña maravillosa, llena de valores.

¿Cómo lo tomó tu familia cuando se enteró que estabas embarazada?

Me sacaron de la casa, me dijeron ‘Chao, te vas’. Pero fue la cólera del momento de mi mamá. De hecho, mi hija nació el mismo día que ella.

Gianella Rázuri junto a su hija Rafaella, quien tiene 9 años.

¿Cómo fue el proceso de llevar un embarazo adolescente?

Fue una etapa donde yo traté de distanciarme mucho de todos, mis emociones estaban revueltas. Pero siento que fue lo mejor que me pasó porque si no me hubiera ido de mi casa no hubiese tomado conciencia de que mi hija es mi responsabilidad. En algunos casos, existen adolescentes que tienen una hija que termina siendo como su hermana porque son los abuelos los que toman el rol de papás, cuando no necesariamente debería ser así... Mi hija es el motor de haberme convertido una mujer madura para mi edad.

¿Cómo hiciste con los estudios?

Ingresé a la carrera de administración, pero lo postergué porque no sentía que era el momento de dejar a mi hija recién nacida. Todo pasa a su tiempo y en vez de lamentarme decidí retomar mis estudios en algo que realmente me guste, que es el diseño de modas. Lo tuve también que congelar por lo del Miss Perú, pero en agosto lo estoy retomando.

¿Crees que el participar en el Miss Perú te abrió oportunidades?

Claro que sí. Estar en el Miss Perú es una vitrina porque te abre oportunidades para trabajar con marcas, relacionarte y seguir creciendo. Es una plataforma que empodera mucho a la mujer y estoy muy feliz de haber participado y conocer a mujeres con las cuales he construido una linda amistad.

Gianella Rázuri es tercera finalista del Miss Perú Universo 2023.

¿Y tú crees que las críticas que viniste afrontando en las últimas semanas te han perjudicado?

Sí, para mí fue bastante chocante salir de una vitrina donde mi imagen estaba (arriba) y que por un error, aunque no lo llamaría como tal porque estaba en el lugar y momento equivocado, me perjudiquen. A veces, la gente crítica solo de lo que ve en una pantalla (de televisión) o en redes sociales y no se dan cuenta de que detrás existe una persona que quisiera decirte ‘no es así'. Algo que me parece raro es que se dice mucho que entre mujeres nos apoyamos, pero al final no es así porque si tú lees los mensajes destructivos la mayoría son de mujeres. Todos vamos a cometer errores, nadie está libre de eso, pero es bueno escuchar las dos versiones antes de tomar la decisión de criticar a alguien sin conocerlo.

¿Cómo afrontas las críticas?

Soy un ser humano, tengo que llorar porque para mí es importante escuchar a mi cuerpo. Me encierro en mi cuarto y boto lo que siento porque no puedes tener un vaso con agua y llenarlo hasta que explote.

No lo pasaste nada bien en estos últimos días

Yo me llevé la peor parte de toda esa situación. No me lo merecía, no le he faltado el respeto a nadie. No me expreso de personas que no conozco porque es una forma de demostrar el respeto que tengo y espero lo mismo de otras personas. Ha sido semanas intensas y quiero que se voltee la página y volver a retomar mis actividades.

"Todos vamos a cometer errores, nadie está libre de eso", dice Gianella.

¿Cómo demuestras esta fortaleza para que tu pequeña este al margen de la situación?

Es difícil porque cuando tienes una niña pequeñita le puedes apagar la televisión y ya. De hecho, mi hija no ve programas de espectáculos ni tiene redes sociales, pero va al colegio y tiene su vida. Yo creí ilusamente que Rafa no estaba enterada de nada y al final no fue así, me di con la sorpresa que estaba enterada de todo. Lloré frente a ella, pero me dijo: ‘sé quién eres y para mí eres la mejor mamá’. La imagen que ella tiene de mí es todo lo que me interesa. Sin embargo, he tratado siempre de llevar bien mi imagen por ella.

¿La situación por la que pasaste afectó tu trabajo como modelo?

Sí, tenía un proyecto muy bonito que perdí que era también para mi hija, pero no fue solamente a raíz de lo que pasó, sino de una tercera persona. La maldad está en cualquier parte y la vida nos enseña a no confiar en todos.

Finalmente, Gianella Rázuri señaló que la vida es un constante aprendizaje y aseguró: “Lo importante de equivocarse es aprender. Somos las personas que somos por lo que hemos pasado, sin esa historia detrás no estaríamos en el lugar donde estamos ahora”, mencionó.

VIDEO RECOMENDADO