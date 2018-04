Gianella Neyra: “Sí, queremos hacer Sobredosis de amor 2”

La actriz Gianella Neyra celebra el éxito de la película ' Sobredosis de amor ', que ha ingresado a su tercera semana en cartelera y ya ha sido vista por más de 300 mil espectadores.

¿Cómo te sientes con la buena aceptación del público hacia Sobredosis de amor?

La película ha superado nuestras expectativas por la respuesta de la gente. Ellos se identifican con los personajes y eso nos pone contentos.

¿Cómo ha sido trabajar con Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, quienes son tus amigos?

En los bloopers, la gente se da cuenta de que todos somos ‘patas’ y hay una gran química. La pasamos superbién y eso se refleja en la pantalla. Nos conocemos hace muchos años, entonces esa confianza ya estaba ganada de antemano.

Los protagonistas de la película confunden la amistad con el amor, ¿te ha sucedido eso alguna vez?

No diré si me pasó, pero es algo que sucede con gente que le tienes tanto cariño y que conoces tantos años. Creo que puedes llegar a un momento en el que te confundes y dices: ‘Quiero a mi pata, pero ¿solo lo quiero? Si fuéramos algo más sería chévere’. Fantaseas con la idea. Para que sea algo más, debe haber otra cosa que diferencie la amistad.

¿Crees que el cine peruano atraviesa una buena etapa porque Sobredosis de amor compite en la cartelera con No me digas solterona?

Lo chévere es que No me digas solterona no le ha quitado público a Sobredosis de amor. Entonces creo que hay público para ver ambas cosas. Son películas peruanas que les está yendo superbién y mantienen su cantidad de público.

Incluso han superado a películas de Hollywood.

¡Es una maravilla! Eso habla bien del público y que la gente quiere ver nuestro cine, ver cosas divertidas hechas con nuestro ‘feeling’ local y con rostros conocidos para ellos.

¿Han conversado de la posibilidad de realizar Sobredosis de amor 2?

Siempre fantaseamos con hacer Sobredosis de amor 2, pero eso va a depender del público y que siga yendo a verla. La hemos pasado tan bien que por supuesto sí queremos hacer Sobredosis de amor 2. No sé dónde ni cuándo, pero queremos hacerlo.

¿Cómo te va con el programa Mujeres sin filtro?

Estoy bien contenta. Estará todo el año (en las pantallas de América TV) y podemos planificar cosas con invitados de otros lados o hacer cosas en provincias. Fantaseamos siempre con hacer cosas diferentes y seguir sorprendiendo.

¿Crees que se consolidarán ahora que tienen un horario fijo los sábados?

¡Claro!, pero no creo que nos mantengamos siempre en el mismo horario por las cosas que vienen. No es lo que más nos gusta, pero son cosas que tiene la televisión. Pasa en todos los canales y el rating a veces es cruel. Por ello los programadores juegan con los horarios, entras a la TV y es parte del juego. El programa ha estado libre de los jugueteos (los cambios de horarios) y no hay nada dramático. El público se engancha con nosotras.

¿Cuál es tu participación en la obra de teatro Dos más dos, en la que están Carlos Carlín y Óscar López Arias?

Es una comedia que estrenaremos el 19 de abril en el teatro Luigi Pirandello y habla de las parejas que tienen más de 15 años de casados y el cómo mantener el deseo, la pasión y el enamoramiento.

¿Cuál es el balance que haces de tu carrera?

Han sido buenos años y siento que tengo mucho por dar. El balance es positivo, pero me falta muchísimo por aprender.

¿Qué personaje te gustaría interpretar?

Me gustaría hacer algo más de drama y cosas íntimas. Tal vez la antagonista de la historia. Trato de no encasillarme, sino balancear y hacer otras cosas.