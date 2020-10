Entre las figuras del espectáculo está de moda el reto ‘Como comencé y cómo voy’ de redes sociales. Es así que los actores Gianella Neyra, Nataniel Sánchez, Cristian Rivero, la conductora de TV, Almendra Gomelsky han aceptado participar en el challenge.

Gianella Neyra inició este reto, que trata de que pongas una foto de cómo comenzaste tu carrera y cómo te encuentras ahora, y aseguró que se divirtió buscando sus fotos. “Encontré un reto que me encantó “How it started & how it’s going”, así que lo traduje y me animé a sumarme. Una de cuando inicie a chambear y la otra de la última peli que hice”, explicó la actriz.

Mientras que para Almendra Gomeslky el reto le resultó bonito. “Ver estas dos fotos juntas y darte cuenta de cómo tu carrera ha avanzado. ¡Es una emoción linda! Te demuestra que nada es imposible y que los sueños no tienen fecha de caducidad”, señaló.

Este reto también lo aceptó la protagonista de ‘Asu mare’, Emilia Drago. “Cuando te retan y no puedes no hacer este reto tan divertido. Sobre todo porque te das cuenta cuánto has crecido. Profesionalmente, claro. ¡Aquí cómo comenzó toda mi aventura!”. Al igual que Cristian Rivero: “No sé si reírme o llorar”, escribió como leyenda de la fotografía.

La locutora y animadora de eventos Gachi Rivero se sumó a esta fiebre del ‘Como comencé y cómo soy’ quien señaló: “Una foto mía después de comerme 14 panetones y una del presente súper archi mega mamaciiiiiiiiita”.

También participaron en este reto Liliane Braun, la recordada dalina del desaparecido programa ‘Nubeluz’, la conductora de televisión y actriz, Rebeca Escribens y su colega Nataniel Sánchez.

“Wow, este reto me hizo recordar que hace 20 años empecé en este maravilloso mundo del arte. Cuantas cosas vividas, cuantas historias... Sólo puedo decir que estoy inmensamente agradecida con Dios y con la vida por permitirme seguir recorriendo este bello camino”, escribió la actriz de la desaparecida serie ‘Al fondo hay sitio’.

